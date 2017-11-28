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Karısını Öldüren Zanlının İndirimli Cezası Ağırlaştırılmış Müebbete Döndü

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Karısını Öldüren Zanlının İndirimli Cezası Ağırlaştırılmış Müebbete Döndü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Neşeli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Neşeli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan emekli polis Erbil Neşeli'nin aldığı indirimli 20 yıl ceza temyiz sonucu Bölge Adliye Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yükseltildi.

Davaya konu olan olay, 7 Mart 2016 gecesi, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı 18/A'daki dükkanda meydana geldi. Emekli polis memuru Erbil Neşeli (53) ile eşi Müzeyyen Neşeli (55) boşanma aşamasında olduğu için iddiaya göre sık sık tartışıyordu. Müzeyyen Neşeli, son zamanlarda evde kalmayıp eşi Erbil Neşeli ile birlikte bir yıl önce açtıkları ev yemekleri dükkanının arkasındaki odada kalıyordu. Erbil Neşeli, kapalı olan dükkana gelip eşi Müzeyyen Neşeli ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis Erbil Neşeli, 2 çocuğunun annesi Müzeyyen Neşeli'yi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Erbil Neşeli olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, dükkanın içerisine girdiklerinde Müzeyyen Neşeli'nin cesedi ile karşılaştı. Erbil Neşeli de polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan Erbil Neşeli, yargılanmaya başlandı.

İndirimli ceza kaldırıldı

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Erbil Neşeli'ye mahkeme heyeti, önce eşi Müzeyyen Neşeli'yi öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı. Daha sonra sanığın yargılamadaki tutumu, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 20 yıla düşürüldü. Bu kararın ardından Müzeyyen Neşeli'nin çocukları, kardeşleri ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın az ceza aldığını ileri sürüp kararı temyize götürdü. İzmir Bölge Adliyesi 1. Dairesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Erbil Neşeli, sanık avukatı Serpil Aydemir, Müzeyyen Neşeli'nin kızı Büşra Neşeli, kardeşleri Osman Duran, Adem Duran ile avukatları Ayşe Söyleyici, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, ilk derece mahkemenin haksız tahrik indirimi yaptığını, bu cezanın kaldırılarak "resmi nikahlı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak sanık Erbil Neşeli'ye eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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