Kariyer Günlerinde Öğretmenlik Mesleğini Tanıttılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Özel Güneydoğu Yıldızlar Koleji'nde öğrencilere öğretmenlik mesleğini tanıttı.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Şube Müdürü İlyas Koyuncu, Özel Güneydoğu Yıldızlar Koleji'nde bu yıl ilki düzenlenen Kariyer Günleri'nde öğretmenlik mesleğini tanıttı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan öğrencilik ve öğretmenlik ile ilgili önemli tüyolar vererek, deneyimlerini paylaştı.

İlk olarak konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, konuşmasına kendisini tanıtarak başladı. İlköğretim, orta öğretim ve lise yıllarındaki anılarını paylaşan Ateş, esprileri ile de öğrencileri güldürdü. Öğretmenlik mesleğinin önemine de değinen Müdür Ateş, "Öğretmen öğrenme aracı, sınav yapan, disiplini sağlayan, öğretmen güvenilir kişidir. Ayrıca öğretmen yedek velidir, öğrenci danışmanı, meslektaş ve toplumsal katılımcıdır. Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir. Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep öğretmenlerdir. Ülkelerin kaderlerinde öğretmenler çok önemli roller oynamaktadır. Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel ögesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin baş rolü oynamaları beklenmektedir. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olmaktadır" dedi. Daha sonra konuşan Şube Müdürü İlyas Koyuncu ise kariyer tercihlerinin çok önemli olduğunu belirterek, her bireyin bu tercihlerini çok erken yaşlarda belirlemesi gerektiğine dikkat çekti. Koyuncu, "Kariyer tercihleri çok önemlidir. Çok erken yaşlarda kariyerimiz ile ilgili hedeflemeleri ve planları belirleyerek, bu alanlarda küçük yaşlardan itibaren düzenli çalışmamız ve kendimizi her geçen gün daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bu nedenle hedeflerimizi şimdiden, yani sizlerin yaşlarında belirlememiz çok önemli" diye konuştu.

Müdür Ateş ve Koyuncu, öğrencilere eğitim ve sonraki hayatlarında başarı dileyerek, okul yönetici ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Konferansın bitiminde Özel Güneydoğu Yıldızlar Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yavuklu, katılımlarından ve katkılarından dolayı Ateş ve Koyuncu'ya plaket vererek, teşekkür etti.