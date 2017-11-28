Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karla Mücadele Ekipleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karla Mücadele Ekipleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Fen İşleri Dairesi'nde gerçekleşen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Pakdil, İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ve TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim İçöz katıldı.

Toplantıda, Kış aylarında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı kriz merkezlerinin iletişimini arttıracak çalışmalar yapılması, ekip ve ekipmanların organizasyonunun sağlanması konuları görüşüldü ve Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler görüşüldü.