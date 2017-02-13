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Karla Mücadele Ekipleri Kapalı Köy Yollarını Açıyor

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Karla Mücadele Ekipleri Kapalı Köy Yollarını Açıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın gündüz parçalı bulutlu ve akşam saatlerinden sonra ise çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'nın doğu kesimlerinin gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 17-4, Ardahan'da 27-,2, Ağrı'da 10-9, Erzurum'da 16-,3, Erzincan'da 9-1 ve Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 70, Erzurum'da 40, Kars'ta 28, Ardahan'da 18, Iğdır'da 8 ve Tunceli'de 4 santimetre ölçüldü.

"Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açıyor"

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Karayazı'nın Alemdağ Mahallesi ile Nimet Mezrası ve Hasanova Mahallesinde yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 2,5 metreyi bulan karı temizledi. Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan hastalar bu sayede hastanelere kavuşturularak tedavi altına alındı.

Karla Mücadele Ekipleri Kapalı Köy Yollarını Açıyor

Karla Mücadele Ekipleri Kapalı Köy Yollarını Açıyor

Karla Mücadele Ekipleri Kapalı Köy Yollarını Açıyor

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