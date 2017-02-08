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Karlar eriyince çalışmalar sürecek

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Karlar eriyince çalışmalar sürecek
Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’dan Artvin’e kadar yaylaları birbirine bağlayacak olan ’Yeşil Yol Projesi’ndeki çalışmaların yaylalarda karlar eridiğinde kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'dan  Artvin'e kadar yaylaları birbirine bağlayacak olan 'Yeşil Yol Projesi'ndeki çalışmaların yaylalarda karlar eridiğinde kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

'Yeşil Yol'un yapımı konusunda kararlı olduklarını belirten DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bölgede kar kalktığında çalışmalara yeniden başlayacağız. Uzungöl, Anzer,  İkizdere, Çağrankaya güzergahını büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın yaylası Handüzü'nde 2017'deki Yeşilyol programına aldık. Çalışmalarda şu anda bir sıkıntı yok. Hedefimize doğru yürüyerek  Karadeniz yaylalarını  Samsun'dan  Artvin'e kadar bağlamış olacağız. Bu yol dağların turizme açılması demektir. Yaylalarımız bu yol sayesinde daha bir değerlenerek turizm içinde yer alacaktır. Mevcut yolların iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesini amaçlayan Yeşil Yol Projesiyle doğaya zarar vermeden işlem yapmak istiyoruz. Proje dahilinde 700 kilometrelik kısmın yapılmasıyla birlikte 2018 yılı sonuna tamamlanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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