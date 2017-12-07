Karlıova’da Tipi Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün duyurduğu kar yağışı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı. Bugün soğuk havanın ardından tipinin etkili olması nedeniyle öğleden sonra da ilçe merkezindeki okullarda eğitime ara verildi.

Belediye ve Karayollarına bağlı ekipler ilçeye bağlı 37 köydeki yol açma çalışmasını sürdürürken, tipi nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.