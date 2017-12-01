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Karma sanayi projesine esnaf destek vermeli

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Karma sanayi projesine esnaf destek vermeli
Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve İşadamları Derneği Başkanı Cerrah, karma sanayi sitesi projeleri için diğer sanayi esnaflarının projeye destek vermelerini istedi.

Samsun'da faaliyet gösteren Gülsan Sanayi, Eski Sanayi, İlkadım Sanayi, Örnek Sanayi ve 19 Mayıs Sanayi sitelerinin bir arada bulunmaları için karma bir sanayi sitesi oluşturulması gündemde. Bu konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın ise "Yer gösterilmesinin ardından gerekli çalışmalar yapılacak" dediği biliniyor.

Konu ile ilgili konuşan, Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve İşadamları Derneği Başkanı Asım Cerrah, Büyükşehir'den gelecek habere göre derneklerini kooperatifleştirmek için adımlar atacaklarını söyledi. Cerrah, projeye Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Tüfekçi'nin de destek verdiğini ve birlikte çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

BAŞKAN YILMAZ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMELİ
Karma sanayi için Ankara Yolu üzerinde bir yer belirlediklerini ifade eden Cerrah, "Bu yer Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk ve onay vermesini bekliyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edeceğiz. Yusuf Ziya Yılmaz'ın verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Karma sanayi projesi hayata geçirilmeden Gülsan Sanayi yıkılmamalı. Bütün siyasilerin bu konuda esnafın yanında olmasını bekliyoruz. Karma sanayi projesine özellike diğer sanayilerde bulunan esnaflarımnızın desteklerini bekliyoruz" dedi. 

HERKESİN KENDİ DÜKKANI OLACAK
Karma sanayinin 7 bin 500 dönüm olacağını da anlatan Cerrah, "Bu yerde 2 binin üzerinde dükkan olacak. Bütün sanayi esnafı kiradan kurtulacak. Herkesin kendi dükkanı olacak ve herhangi bir yıkım süreciyle kesinlikle gündeme gelmeyecek. Çünkü her açıdan sağlam bir proje olacak" diye konuştu. Barış GÖK

sanayi-1-(asim-cerrah).jpgsanayi-2.jpgCerrah, karma sanayi için sanayi esnafından destek bekliyor

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