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Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi

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Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi
Kars Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda biriken kar ve buzları gece gündüz kesintisiz çalışarak kamyonlarla şehir...

Kars Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda biriken kar ve buzları gece gündüz kesintisiz çalışarak kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ana caddelerdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, trafiğin yoğun olduğu diğer cadde ve sokakları akşam saatlerinde trafiğe kapatarak karları temizliyor.

Kazımpaşa ve Fiakbey Caddelerinde karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, 2 greyder 4 kepçe ve 5 kamyon ile gece geç saatlere kadar karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Bilgir, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kar yağışının ardından kentteki biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını belirten Bilgir, "Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kazımpaşa Caddesi ile Faikbey Caddesi başta olmak üzere birçok caddede kar kaldırma çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Şu anda 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda kapalı ara yolumuz yok, kentteki karla mücadelemiz devam edecek. İnşallah kısa sürede karları kaldırıp şehrimizi feraha kavuşturacağız" dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yürütülen çalışmları yerinde görerek, çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürü Murat Bilgir'den bilgiler aldı. Belediye ekiplerinin çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi

Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi

Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi

Kars Belediyesi Cadde Ve Kaldırımların Karını Temizledi

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