Kars Cezaevi’nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile Kızılay Kan Alma Bürosu'nca cezaevi personeline yönelik, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile Kızılay Kan Alma Bürosu'nca cezaevi personeline yönelik, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kars Kızılay Kan Alma Bürosu Doktoru Ahmet Enis Güllüdağ, Cezaevi personelinin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kan vermenin insan sağlığı için faydalı olduğunu ifade eden Güllüdağ, "Kan verildiğinde kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir. Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımını canlı tutar" dedi.

İnsanların psikolojik olarak rahatlayacağını kendini huzurlu hissedeceğini daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek kendilerine güven duyacaklarını ifade eden Güllüdağ, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Turgay Kartal ve duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan kurum personellerine teşekkür etti.

Kan bağışı konusunda insanların bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Turgay Kartal, "İlla başımızdan bununla ilgili bir olay geçmesi gerekmez. Aile fertlerimizden biri, arkadaşımız, komşumuz, sevdiğimiz herhangi biri için uygun kan aramaya başladığımızda ve bulamadığımızda, kan bağışının önemini daha iyi anlarız. İlla ki başımıza bir şey geldiğinde değil, sağlığımız için 3-4 ayda bir kan vermeye gitmeliyiz. Herkes bilinçli olursa, ileride başımıza talihsiz bir olay geldiğinde kan bulma olasılığımız artmış olur" diye konuştu.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kurum Müdürü Turgay Kartal ve cezaevi personeli ile birlikte Jandarma personeli katılarak, kan bağışında bulundu.