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Kars Halkı, Kars Turizmi İçin Elini Taşın Altına Koymalı

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Kars Halkı, Kars Turizmi İçin Elini Taşın Altına Koymalı
Kar's Otel Müdürü Mehmet Duman, Kars turizmine gereken önemi verilmediğini, Karslı vatandaşların Kars turizmi için ellerini taşın altına koymaları gerektiğini...

Kar's Otel Müdürü Mehmet Duman, Kars turizmine gereken önemi verilmediğini, Karslı vatandaşların Kars turizmi için ellerini taşın altına koymaları gerektiğini belirtti.

Duman, Kars'a gelen turist sayısını arttırmak için ciddi çalışmaların yapılmasını gerektiğine dikkat çekti.

Kar's Otel Müdürü Mehmet Duman, "Kadim Şehir Kars, içinde barındırdığı çok sayıda turizm destinasyonuna sahip olduğu için özellikle bu kış mevsiminde önde gelen popüler şehir durumunda. Tabii popülerliğini kaybetmeden yerli ve yabancı turistlerin memleketimize katkısını arttırmamız yönünde çalışmalarımız olması gerekiyor. Bu konuda özellikle vurgulamak istediğim konu ise yöre halkının Kars turizmine gereken önemi vermemesidir" dedi.

"Kars turizmini Karslı vatandaşlar benimsemeli"

Kars turizminin önemini önce Karslı vatandaşların benimsemesi gerektiğinin hatırlatan Duman, "Kars'ta kış, kültür, inanç, hüzün, kırsal turizm destinasyonlarının mevcut olduğunu sadece turizmcilerin bilmesi, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamaz. Bu konuda acilen çalışma yapılması gerekiyor. Karslı bir vatandaş yerli turiste "siz neden Kars'a geliyorsunuz?" sorusunu sorduğu sürece profesyonel anlamda turizm şehri olmamız kesinlikle imkansız olduğunu belirtmek isterim. Kars turizminin önemini önce Karslı vatandaşlarımızın benimsemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kars'ı Kars yapan temel değerler için çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Duman, "Özellikle kış ve yaz etkinliklerinde, konserlerde ve halkımızla birlikte bulunduğumuz her platformda, Kars'ın turizm çeşitliliğine vurgu yapmamız gerekiyor. Yöre halkına, ilk ve orta öğretim, üniversite öğrencilerimize yönelik geziler düzenlenerek Kars'ı Kars yapan temel değerler mutlaka yerinde anlatılacak çalışmaların yapılması gerekiyor. Kars'ın soğuğunu, gönüllerinin güzelliğiyle ısıtan Karslı vatandaşlarımız dileriz ki Kars Turizmi hakkında dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlere yön verici bir pozisyonda biz turizmcilere destek olurlar" şeklinde konuştu.

Duman, Kars Valiliği tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sportoto Teşkilat Başkanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı, Aras Elektrik Dağıtım, Fernas Şirketler Grubu ve Eksi36 Spor Kulübü tarafından desteklenen Sarıkamış Kış Oyunları Festivali 17 Şubat 2017 Cuma günü başlayacağını belirterek, tüm Kars halkını Sarıkamış'a davet etti.

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