Kars Polisinden Narkotik Uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların önü ile Kars genelinde bulunan metruk binalarda ve çevrelerinde...

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların önü ile Kars genelinde bulunan metruk binalarda ve çevrelerinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulamada şüpheli şahıslar durdurularak aranırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalar da tek tek kontrol edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte narkotik uygulaması başlattı. Okul önlerinde ve çevrelerinde başlatılan narkotik uygulaması kapsamında şüpheli şahıslar durdurularak tek tek arandı. Narkotik polisi, okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan parkları, internet kafeleri ve metruk binaları da unutmadı. Narkotik polisi parklarda bekleyen şüphelileri de tek tek aradı. Ekipler, internet kafelerde de aramalar yaptı.

Metruk binalarda yapılan aramalarda madde bağımlılarının bu binaları uyuşturucu almak için kullandığı görüldü. Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.