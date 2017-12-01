Kars Ve Ilgaz Belediye Başkanlarından Başkan Vergili’ye Ziyaret

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye makamında nezaket ziyaretinde...

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, misafir belediye başkanlarına belediye çalışmları hakkında bilgiler vererek karşılıklı istişare etti.

Vergili, ayrıca Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.