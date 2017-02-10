Karşıdan Karşıya Geçerken Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı
Edinilen bilgilere göre, çevre yolu otogar ışıkları bölgesinde kardışdan karyışa geçen Saadet Gezer isimli 81 yaşındaki yaşlı kadına 10 LL 492 plakalı B.B. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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