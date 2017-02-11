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Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu

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Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu
Yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için halk yoplantıları düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin...

Yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için halk yoplantıları düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bahariye ve Bahçelievler mahalle sakinleri ile buluştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Alaybey İZBAN çıkışı, Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş ile buluştu. Sorunları tek tek dinleyen Başkan Akpınar, eksiklerin çözümü için başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat verdi. Yapılan hizmetlere teşekkür eden mahalle sakinleri, taleplerini birebir ve samimi olarak aktarabilmekten duydukları mutluluğu da dile getirdi. Halk toplantısı sonrası esnaf ziyareti de yapan Başkan Akpınar vatandaşla kucaklaştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ziyaretlerle ilgili şöyle konuştu:

"Halk buluşmaları ile vatandaşlarımızı dinlemeyi, öneri ve taleplerine çözüm bulmayı ve ayrıca yaptığımız hizmetleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri halka birebir anlatmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız ile hem çayımızı hem de sohbetimizi paylaşıyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçte, dayanışma ve birlik ruhuna ihtiyacımız var. Bir referandum süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha sıkı bağlanmamız gereken, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Mahallemizdeki tüm sorunları çözebiliriz; ancak Cumhuriyet elden giderse işte bunun geri dönüşü yok. Demokrasi varsa varız, yoksa biz de olamayız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun her şeyi geride bırakmalı; laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu

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