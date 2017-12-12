Karşıyaka Belediyesi, Kartal İstimbotuna Talip Oldu

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, akıllara kazınan "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotuna Karşıyaka'nın...

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, akıllara kazınan "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotuna Karşıyaka'nın talip olduğunu açıkladı. Başkan Akpınar, restorasyon konusunda sorunlar yaşayan istimbot için, "Atatürk'ün annesini emanet ettiği Karşıyakamız, milli mücadele ruhunun açık hava müzesi gibidir. Bu değerli mirası ilçemize kazandırmak ve halkamızla buluşturmak için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'u işgal eden İtilaf Donanması için "Geldikleri Gibi Giderler" sözünü söylediği ve Tuzla'da çürümeye terk edilmiş vaziyette bulunan "Kartal 2" istimbotunun müzeye dönüştürülmesi için "Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu" kuruldu. Platform üyelerinin yoğun çabası sonucunda batık olmaktan kurtulan Kartal İstimbotuna, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı emanet ettiği Karşıyaka talip oldu.

Karşıyaka'nın milli mücadele ruhunu yansıtan bir açıkhava müzesi olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Her sokağımızda, her meydanımızda, bize o kutlu günleri anlatan bir hatıra ile karşılaşırsınız. Karşıyaka, Atatürk'ün ilçesi. Annesi bizim bağrımızda yatıyor. Ulu önderin, tarihi cümleleri sarf ettiği bu istimbot da Karşıyakamıza çok yakışır. Restorasyonunu yapmaya ve bu değerli hazineyi Karşıyakamızda müze olarak halka sunmaya talibiz. Bunun için girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz, "Karşıyaka Belediyesinden bu teklifin gelmesi son derece anlamlı ve özel. Belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a Atatürk'ün mirasına sahip çıkmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşıyaka'nın desteğini arkamızda hissetmek çok önemli. Bunu bilmek, bize çalışmalarımızda güç verecek" dedi.

"Çelik ormanının içinden geçiyorduk"

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas, 1939 yılında yayımladığı kitabında "Atatürk ile askeri ulaşımın köhne bir motoru ile deniz ortasındaki çelik ormanının içinden geçiyorduk. Atatürk'ün zarif dudaklarından "Geldikleri gibi giderler" cümlesini işittiğim zaman, mütarekenin doğurduğu derin ve elemli ümitsizliği derhal unutmuştum" demişti. 1911 yılında Hollanda'da yapılan ve o zamanki adı Enterprise olan istimbot, Fransızlar tarafından İstanbul'a getirilmişti. 100 tonluk 22 metre boyundaki tekneye, milli mücadelenin kazanılmasıyla Seyr-i Sefain idaresince Kartal adı verilmişti. 1933'te İstanbul Liman İşletmesine, 1939'da Devlet Demiryollarına, 1952'de Denizcilik Bankası İstanbul Liman İşletmesine devredilen tekne, 14 Temmuz 1942'de Çanakkale'de batan Atılay Denizaltısının aranmasında kullanıldı. 1974 yılında Kartal 2 adıyla özel sektöre geçti. 2014 yılında ise ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrıldı ve Tuzla'da kaderine terk edildi.