Karşıyaka Kapalı Havuza Kavuştu

Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön kısmında yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımını tamamladı.

Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön kısmında yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımını tamamladı. İzmir'in en modern yüzme tesislerinden biri haline gelen havuz, bu hafta itibariyle kapılarını açtı. Yüzme kurslarının yanı sıra, abonelik sistemiyle halka da hizmet verilmeye başlandı.

Karşıyaka'nın spor tesisi ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla fiziki yatırımlara imza atmayı sürdüren Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön kısmında yer alan havuzun üzerini kapatarak muhteşem bir yüzme tesisine dönüştürdü. Karşıyaka'nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzu olan tesis, 17 Temmuz'da hizmete açıldı. Yüzme kurslarıyla kapılarını açan havuz, Karşıyakalılardan tam not aldı. Merakla beklenen tesisin ilk gününde hem çocuklar hem de yetişkinler yüzme keyfini yaşadı.

Güvenli, modern, konforlu

Zübeyde Hanım Mahallesinde yer alan Karşıyaka Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, son teknolojiler kullanılarak inşa edildi. Yerden ısıtma, aydınlatma ve ses sistemleri ile nem alma santrali kuruldu. Alanın üzeri özel imalat kenet tipi çatı sistemi ile kapatıldı. Tüm havuz aparatlarında paslanmaz krom ve çocuk kullanımına uygun olan uluslararası kalite belgesine sahip malzemeler, kaydırmaz seramikler, çevre dostu inşaat materyalleri, antibakteriyel boyalar kullanıldı. Suya ve ateşe dayanıklı elektrik kabloları döşendi.

Engelsiz tesis

Havuz suyunu sürekli temiz ve hijyen tutmak için; su döngüsünü devamlı sağlayan ve havuz hijyeniklerini otomatik ayarlayan mekanik sistem, FINA standartlarına uygun olarak yeniden dizayn edildi. İçeride sesin yankı yapmaması için akustik lifli ses levhaları ile tavan döşemesi yapıldı. Gece görüşlü kameralarla güvenlik sistemi, yangın ihbar santrali kuruldu. Tribün, soyunma odaları ve otoparklar oluşturuldu. Engelliler için direk geçişe sahip özel tribün, engelli bir sporcunun tek başına kullanabileceği sisteme sahip duşlar, lavabo ve tuvaletler yapıldı.

"İhtiyaca ilaç olacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Spor kenti Karşıyakamıza, yüzme ve su sporlarında çağ atlatacak bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimizin kapalı havuz ihtiyacını; teknolojik donanımı, güvenliği ve konforuyla fark oluşturacak muhteşem bir tesisle gidermiş olduk. İlk etapta da 7 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlere yönelik kurslarımızla hizmete açtık. Havuzdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için abonelik sistemi oluşturduk. Geleceğin olimpiyat şampiyonları da bu tesiste yetişecek. Karşıyakamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.