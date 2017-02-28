Karşıyaka Tramvayında Son Viraj

İzmir'de, Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunun önünden geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişinde ray döşeme imalatlarının 2...

İzmir'de, Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunun önünden geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişinde ray döşeme imalatlarının 2 Mart Perşembe günü başlayacağı bildirildi.

Karşıyaka Tramvayının yapım çalışmalarını tamamlanma aşamasına getiren ve Mavişehir-Bostanlı arasında test sürüşlerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hat üzerinde son rötuşları tamamlamaya başladı. Bu çerçevede, Hasan Ali Yücel Bulvarının kara tarafından (Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önü) geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişindeki ray döşeme imalatları da 2 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacak. Çalışma nedeniyle yaklaşık 10 gün süresince, Hasan Ali Yücel Bulvarından İsmail Sivri Sokağı'na araç giriş ve çıkışı yapılamayacak. Bostanlı İskelesinden çıkan araçlar, Bostanlı yönüne geçebilmek için Yunuslar kavşağını kullanacak.