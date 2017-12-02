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Karşıyaka’da Denetimler Sıklaştı

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Karşıyaka’da Denetimler Sıklaştı
Karşıyaka Belediyesi, alkollü mekanlara yönelik denetim ve uyarılarını artırdı.

Karşıyaka Belediyesi, alkollü mekanlara yönelik denetim ve uyarılarını artırdı. İlçe genelindeki bar, kafe, restoran ve lokantalarda inceleme yapan ekipler, kurallara uyulması konusunda işletme sahiplerini uyardı.

Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bar, kafe, restoran ve lokantalardaki denetim ve uyarı işlemlerine hız verdi. Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, açılış ve kapanış saatleri, personel çalıştırma koşulları, hijyen kuralları ile ses düzeyi konusunda mekan sahiplerine bilgilendirmede bulunuldu. Kurallara uymayan bir işletmenin katlamalı cezalarla karşı karşıya kalacağı anlatıldı ve işgaliye konusunda belirlenen kurallara uyulması istendi. Denetim ve uyarıların sık sık devam edeceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka Belediyesi olarak hem vatandaşın hem de esnafın hakkını korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için öncelikli hedef ceza yazmak değil, gerekli uyarıları yaptıktan sonra orta yolu bulmak ve karşılıklı memnuniyeti yakalamaktır. Ekiplerimiz bu yönde uyarı ve ikazlarına devam edecek. Esnafımızın, kurallara uyması konusundaki ısrarımız sürecek" dedi.

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