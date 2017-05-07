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Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu

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Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu
Karşıyaka, baharın müjdecisi Hıdırellez'i her yıl olduğu gibi yine renkli bir etkinlikle kutladı.

Karşıyaka, baharın müjdecisi Hıdırellez'i her yıl olduğu gibi yine renkli bir etkinlikle kutladı. Karşıyaka Belediyesi ile Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği müzik ve dans dolu şenlikte, Balkan rüzgarı esti. Binlerce Karşıyakalı, baharın neşe ve coşkusunu paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "Hıdırellez Bahar Şenliği'ni bu yıl Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdi. Baharın gelişinin kutlandığı şenlik, Çarşı içindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Karşıyaka İskele karşısında bir araya gelen katılımcılar, ellerinde baharın renklerini yansıtan çiçekler ve Türk bayrakları ile Çarşı boyunca yürüyüş yaptı. Karşıyaka Belediye Bandosu da Balkan ezgileriyle korteje eşlik etti. Çarşı içinde Üsküp yöresi halk oyunları sergilendi.

Konser ve gösteriler

Baharın coşkuyla karşılandığı şenlik, saat 19.00'da Balkan müziğinin usta seslerinden Havva Karakaş'ın konseriyle devam etti. Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanındaki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda yapılan etkinlikte, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin halk oyunları ekipleri de renkli gösteriler sundu. Etkinliklere, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yüzlerce Karşıyakalı ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı.

"Akpınar'a teşekkür"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Baharın gelişini; hepimize bolluk, bereket ve huzur getirmesi dilekleriyle, birlik ve beraberlik içinde kutladık. Bolluğun, bereketin, yeşilin, güneşin simgesi olan bu Hıdırellez gününde, hepinizin evine, yerine, yurduna güzelliklerin uğramasını diliyorum" dedi. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İlhami Yıldız ise "Hıdırellez'i bizimle birlikte kutlayan ve bize bu imkanı tanıyan belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu

Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu

Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu

Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu

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