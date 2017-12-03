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Karşıyaka’da Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi

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Karşıyaka’da Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi
Engelli bireyler kadar ailelerinin de sosyal yaşama daha fazla katılabilmesi için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme...

Engelli bireyler kadar ailelerinin de sosyal yaşama daha fazla katılabilmesi için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin açılışını 6 Aralık Çarşamba günü yapacak. Proje sayesinde, aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakıp, kendilerine vakit ayırabilecek. Engelli bireyler de güvenli ve modern bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak.

Açılış Çarşamba günü

Karşıyaka Belediyesi, hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığı "Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi" projesini tamamladı. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki tesis, 6 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da, törenle hizmete açılacak. Törene engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları da katılacak.

Aileler rahat edecek

Uluslararası standartlar baz alınarak inşa edilen modern tesis, 21 kişi kapasiteli olacak. Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken, üst katta da yatak odaları bulunuyor. Karşıyakalılar, bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenecek kurslar ve çeşitli etkinliklerle uzmanlar eşliğinde keyifle vakit geçirme imkanı bulacak. Aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki işlerini halledebilecek, sosyal yaşama katılabilecek.

Engelsiz kent Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Engelsiz bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz merkez sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkamayan, sosyal hayata katılamayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Artık yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller var. Engelli yurttaşlarımız ise burada sosyalleşme imkanı bulacak. Açılışa herkesi bekliyorum" dedi.

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