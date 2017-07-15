Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl da yüzlerce öğrenciyi LYS ve TEOG'da başarıya taşıdı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl da yüzlerce öğrenciyi LYS ve TEOG'da başarıya taşıdı. Ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanan öğrenciler, aldıkları puanlarla seçkin üniversite ve liselere yerleşme şansını yakaladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), 2016-2017 döneminde 230 öğrenciyi üniversite sınavlarına hazırladı. Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren öğrencilerin yüzde 96'sı, barajı aşarak tercih yapmaya hak kazandı. KARGEM'li 16 genç de Türkiye genelinde sınava katılan 1 milyonu aşkın öğrenci arasında üst sıralarda yer almayı başardı. Hasan Irmak Dene, Türkçe-Sosyal 2 puan türünde ilk 2 bin 500, Türkçe-Matematik 3 puan türünde de ilk 3 bin arasına girerek en başarılı öğrenci oldu. Tıp, diş hekimliği, hukuk gibi bölümler tercih edebilecek puanlar alan KARGEM'li gençler büyük sevinç yaşadı.

Puan sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih döneminde KARGEM öğrencilerine rehberlik hizmeti sunulmaya da başlandı. Öğrencilerin puanlarına ve ideallerine göre en doğru seçimleri yapmalarını sağlamak adına verilen hizmet; tercih sürecinin sona ereceği 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Öte yandan, 156 KARGEM öğrencisi de yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından bu yıl TEOG Sınavına girdi. Çocukların aldığı sonuçlar yüzleri güldürürken, en başarılı öğrenci 495 puanla Eren Aslan oldu. İzmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi gibi kentin iyi okullarını tercih edebilecek olan öğrenciler, KARGEM'in gurur tablosuna isimlerini yazdırdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ücretsiz kurslarımızla geleceğe hazırlanan çocuklarımızın başarılarını görmek, bizler için en büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. İnançla ve gayretle çalışarak sınavlarda başarılı puanlar alan öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği olan KARGEM yönetici ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" dedi.