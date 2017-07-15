  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci

» »
Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl da yüzlerce öğrenciyi LYS ve TEOG'da başarıya taşıdı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl da yüzlerce öğrenciyi LYS ve TEOG'da başarıya taşıdı. Ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanan öğrenciler, aldıkları puanlarla seçkin üniversite ve liselere yerleşme şansını yakaladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (KARGEM), 2016-2017 döneminde 230 öğrenciyi üniversite sınavlarına hazırladı. Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren öğrencilerin yüzde 96'sı, barajı aşarak tercih yapmaya hak kazandı. KARGEM'li 16 genç de Türkiye genelinde sınava katılan 1 milyonu aşkın öğrenci arasında üst sıralarda yer almayı başardı. Hasan Irmak Dene, Türkçe-Sosyal 2 puan türünde ilk 2 bin 500, Türkçe-Matematik 3 puan türünde de ilk 3 bin arasına girerek en başarılı öğrenci oldu. Tıp, diş hekimliği, hukuk gibi bölümler tercih edebilecek puanlar alan KARGEM'li gençler büyük sevinç yaşadı.

Puan sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih döneminde KARGEM öğrencilerine rehberlik hizmeti sunulmaya da başlandı. Öğrencilerin puanlarına ve ideallerine göre en doğru seçimleri yapmalarını sağlamak adına verilen hizmet; tercih sürecinin sona ereceği 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Öte yandan, 156 KARGEM öğrencisi de yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından bu yıl TEOG Sınavına girdi. Çocukların aldığı sonuçlar yüzleri güldürürken, en başarılı öğrenci 495 puanla Eren Aslan oldu. İzmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi gibi kentin iyi okullarını tercih edebilecek olan öğrenciler, KARGEM'in gurur tablosuna isimlerini yazdırdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ücretsiz kurslarımızla geleceğe hazırlanan çocuklarımızın başarılarını görmek, bizler için en büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. İnançla ve gayretle çalışarak sınavlarda başarılı puanlar alan öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği olan KARGEM yönetici ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci

Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci

Karşıyaka’da Lys Ve Teog Sevinci

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanı Çelik’in Danışmanı Üreticiler İle Görüştü15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Gazişehir Fk’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Avrupa Politeknik Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Bornova’da Su Kesintisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
  • Sağlık İl Müdürlüğünden 4 Kişi İhraç Edildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • 4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Sona Erdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • Bahçesaray’da 249 Şehit Anısına 249 Fidan Dikildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • Başkan Karaaslan, Kur’an Kursu Öğrencilerine 15 Temmuz’u Anlattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti