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Karşıyaka’da Sessiz Katile Karşı Eğitim Seferberliği

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Karşıyaka’da Sessiz Katile Karşı Eğitim Seferberliği
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kış aylarında soba ve bacalardan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirmek için bir çalışma...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kış aylarında soba ve bacalardan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirmek için bir çalışma başlatıldı.

Karşıyaka Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi öncülüğünde hayata geçirilecek karbonmonoksit gazıyla ilgili eğitimler 6 mahalleyi kapsayacak. İlk eğitim; İnönü Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'nde, 13 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek. 14 Şubat'ta Örnekköy Mahallesi'nde kurulacak eğitim çadırındaki toplantı saat da 15.00'te başlayacak. 17 Şubat'ta İmbatlı Mahalle Muhtarlığı yanı, 21 Şubat'ta Zübeyde Hanım Mahallesi İsmail Cem Kültür Merkezi, 23 Şubat'ta Latife Hanım Mahallesi Kars Gönüllüler Derneği, 2 Mart'ta Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı yanında eğitimler verilecek. Karbonmonoksit gazının tatsız, renksiz, kokusuz olduğu ve tahriş etmediği için "sessiz katil" olarak bilindiğini anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Soba zehirlenmeleri ve buna bağlı olarak yaşanan olumsuzluklar ne yazık ki artıyor. Bu durumun önüne geçmek için Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz bünyesinde eğitimlere başlıyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için; kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite ve garanti belgelerine dikkat edilmelidir. Yakıt mutlaka izin belgeli satıcılardan alınmalıdır. Bacalar standartlara uygun olmalı, düzenli olarak yetkili kişilere temizletilmelidir. Eğitimlerde hayati önem taşıyan bu ve benzeri tedbirlere dikkat çekeceğiz" dedi.

Neler yapmalı?

Karşıyaka Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Eğitmeni Ömer Karaca da, zehirlenme vakalarında uygulanması gereken "altın kurallar" olduğunu belirterek "Soğukkanlı olunmalı ve 112 Acil Yardım Servisi aranmalıdır. Bu sürede de hasta açık havaya çıkarılmalı, hareket ettirilmemeli ve kesinlikle yürütülmemelidir. Solunum güçleşmişse suni solunum yapılmalıdır. Kişi zehirlendiğinden şüpheleniyorsa, hemen camlar açılmalı ve hızla ortamdan uzaklaşmalıdır. Toplantılarda vereceğimiz ilk yardım bilgileriyle, halkımızın bu anlamda da bilinçlenmesini sağlamış olacağız" diye konuştu.

Karşıyaka’da Sessiz Katile Karşı Eğitim Seferberliği

Karşıyaka’da Sessiz Katile Karşı Eğitim Seferberliği

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