Karşıyaka’da Uyumayan Başkan

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, randevu taleplerini karşılamak için farklı bir uygulama başlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, randevu taleplerini karşılamak için farklı bir uygulama başlattı. Akpınar, zamanı tasarruflu kullanmak adına makamdaki görüşmelerini gece saatlerine çekerek, saat 02.00'ye kadar konuklarını ağırladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, her geçen gün artan randevu taleplerini karşılamak için alışılmışın dışında bir uygulamaya imza attı. Günün büyük bölümünü sokakta, halkın arasında ve belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek geçiren Başkan Akpınar, kendisini makamda ziyaret etmek isteyen konukları için gece mesaisi başlattı. Saat 21.00'den itibaren başlayan ziyaretler, gece yarısı 02.00'ye kadar sürüyor. Konuklar, öneri ve taleplerini Başkan Akpınar'a iletirken, ilgili birim müdürleri de makamda hazır bulunuyor.

"24 saat çalışmaya hazırız"

Gece mesaisinin ilk gününde Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanları Fatih Diniz ve Seyhan Evlioğlu'nu ağırlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Mevzu bahis Karşıyaka ise 24 saat çalışmaya hazırız. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, yurttaşlarımızla hem sokakta hem makamda görüşmek için, bürokrasiyi de aksatmamak adına böyle bir yönteme başvurduk. Daha fazla insanımıza ulaşmak için zaman kavramını hiçe sayarak görev yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Şaka zannettik"

Karşıyaka Spor Kulübü eski Başkanı Fatih Diniz de, "Gecenin bu saatinde dert dinlemek zor iştir. Azimle ve keyifle bu işi yapıyor olmanız bizleri de mutlu ediyor. Bu saatte randevu verdiğinizde önce şaka zannettik. Belediye başkanımızın gece yarısı bile mesaide olması bizim için gurur verici. Karşıyakalılar olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmede, Karşıyaka'daki deniz sporlarını artırmaya yönelik projeler konuşuldu.

Başkan Akpınar aynı gece, Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ege Masterler Federasyonu yönetimini de ağırladı.