Karşıyaka’nın ‘Köylü Pazarı’ Yenileniyor

Karşıyaka Belediyesi, üretici ile tüketicilerin aracısız olarak buluştuğu Bostanlı Köylü Pazarında yenileme çalışması başlattı.

Karşıyaka Belediyesi, üretici ile tüketicilerin aracısız olarak buluştuğu Bostanlı Köylü Pazarında yenileme çalışması başlattı. Daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşacak olan pazar alanı, yılbaşından önce tekrar hizmete açılacak.

Üreticileri desteklemek ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamak için Bostanlı'da "Köylü Pazarı" kuran Karşıyaka Belediyesi, talep üzerine pazar alanını elden geçiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, 300 metrekarelik alana yeni standart tezgahlar konulacak, ışıklandırmalar yenilenecek, yağmur suyu giderleri elden geçirilecek, bozulan noktalarda zemin iyileştirmesi ile çevre düzenlemesi yapılacak.

Bostanlı Ceyhan Gür Sokak'taki Hakimevi'nin karşısında yer alan pazar alanı, yılbaşı öncesinde tamamlanacak çalışmalarla daha düzenli, sağlıklı ve modern bir ortama kavuşturulacak. Karşıyaka'daki ve komşu ilçelerdeki köylerin üreticileri, haftanın her günü alanda tezgah açarak tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Yerel kalkınmanın temelinin tarım olduğu inancıyla, hem köylülerimize gelir kapısı açmak hem de Karşıyakalıları yerli ve doğal ürünlerle buluşturmak için Köylü Pazarımızı kurmuştuk. Şimdi de alanda başlattığımız çalışmalarla, yurttaşlarımız ve köylü esnafımız için daha sağlıklı bir alışveriş ortamı oluşturuyoruz. Pazarımız yeni yılda yenilenmiş olarak hizmet vermeyi sürdürecek" dedi.