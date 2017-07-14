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Karslılar 15 Temmuz Şehitlerine Mehter Marşıyla Yürüdü

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Karslılar 15 Temmuz Şehitlerine Mehter Marşıyla Yürüdü
Karslılar 15 Temmuz şehitlerine 2 bin 500 kişiyle mehter marşıyla yürüdü.

Karslılar 15 Temmuz şehitlerine 2 bin 500 kişiyle mehter marşıyla yürüdü.

Kars Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz'un yıldönümünde dosta düşmana, bu milletin bir kez daha nasıl dimdik ayakta durduğunu göstereceğini belirtti.

Vali Rahmi Doğan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Karslıların birlik ve beraberlik içerisinde olacağını kaydetti. Kars'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program düzelendi. Düzenlenen programda Tugay Komutanlığı önünde toplanan Karslılar, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ali Fuat Arıkan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte kol kola girerek kortej eşliğinde ellerinde meşale önlerinde mehteran takımıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek birlik, beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Caddesi, GAMP Caddesi ve Faikbey Caddesi'nden geçen kortej, İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada mehteran takımı gösteri yaptı. Mehteran takımının gösterisine vatandaşlar bayraklarla eşlik etti. Müftü Mehmet Genç'in ettiği duanın ardından program sona erdi.

Program sonunda konuşan Vali Rahmi Doğan, "Serhat'ı bekleyen, Serhat'ın bekçileri, yarın 15 Temmuz'un yıldönümünde inşallah bunu yad edeceğiz. Dosta düşmana bu milletin nasıl dimdik ayakta olduğunu göstereceğiz. Herkes bunu bilecek. Hesabını yeniden gözden geçirecek. Varsa başka hesap içerisinde olanlar da hesabını bu millet görmesini bilir. Geçen sene olduğu gibi bu yılda dik durarak, birlik beraberlik içerisinde yapacağız inşallah" dedi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, yarın da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü Karslılar gece demokrasi nöbeti tutacak.

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