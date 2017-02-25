Kars’ta 2017 Ocak Ayında 180 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ocak 2017'de Kars'ta 180 konutun satılarak el değiştirdiği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ocak 2017'de Kars'ta 180 konutun satılarak el değiştirdiği ortaya çıktı.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Iğdır'da 2017 yılı Ocak ayında 92 konut satış sonucu el değiştirdi. Ardahan'da 2017 yılı Ocak ayında 11 konut satış sonucu el değiştirirken, Ağrı'da ise 2017 yılı Ocak ayında 115 konut satış sonucu el değiştirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95 bin 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 5 bin 665 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.

(IÇ-ÖB-Y)

25.02.2017