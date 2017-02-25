  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 20 °C

Kars’ta 2017 Ocak Ayında 180 Konut Satıldı

» »
Kars’ta 2017 Ocak Ayında 180 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ocak 2017'de Kars'ta 180 konutun satılarak el değiştirdiği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ocak 2017'de Kars'ta 180 konutun satılarak el değiştirdiği ortaya çıktı.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Iğdır'da 2017 yılı Ocak ayında 92 konut satış sonucu el değiştirdi. Ardahan'da 2017 yılı Ocak ayında 11 konut satış sonucu el değiştirirken, Ağrı'da ise 2017 yılı Ocak ayında 115 konut satış sonucu el değiştirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95 bin 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 5 bin 665 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.

(IÇ-ÖB-Y)

25.02.2017

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.dr. Özcan’ın Hocalı Mesajı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:53
  • Kars’ta 2017 Ocak Ayında 180 Konut Satıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:53
  • Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat25 Şubat 2017 Cumartesi 09:53
  • Sarıkamış’ta Kayak Keyfi Devam Ediyor25 Şubat 2017 Cumartesi 09:53
  • Salihli’nin Sultanları, Alaşehir Maçına Hazır25 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Fotoğrafçıların Gözüyle Basmane’de Yaşam25 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Develer Yarın Salihli Arenası’nda Güreşecek25 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Afad, ’’Afete Hazır Okul" Kapsamında Öğrencileri Bilgilendiriyor25 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Başkan Uysal, Antalyaspor Basketbol Takımı Yönetimini Ağırladı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • "İf Kare Eskişehir" Başladı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti