Kars’ta 418 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kars'ta, bir işyerinde 418 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta, bir işyerinde 418 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde Gümrük Kaçağı Sigara olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bahse konu adreste bulunan iş yerinde yapılan arama yapıldı.

İşyerinde KOM ekiplerince yapılan aramada, 418 adet değişik markalarda Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında, 5607 Sayılı "Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu" Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın da titizlikle değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.