  • BIST 106.215
  • Altın 156,956
  • Dolar 3,8498
  • Euro 4,5501
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Kars’ta 418 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

» »
Kars’ta 418 Paket Kaçak Sigara Yakalandı
Kars'ta, bir işyerinde 418 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta, bir işyerinde 418 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde Gümrük Kaçağı Sigara olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bahse konu adreste bulunan iş yerinde yapılan arama yapıldı.

İşyerinde KOM ekiplerince yapılan aramada, 418 adet değişik markalarda Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında, 5607 Sayılı "Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu" Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın da titizlikle değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıntaşlı Çiftçileri Sevindiren Erteleme Kararı06 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
  • Yılın Yerel Yöneticisi Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
  • Kestane Fiyatlarındaki Artış Tezgahları Vurdu06 Aralık 2017 Çarşamba 11:13
  • İlber Ortaylı 8 Aralık’ta Osmaniye’de06 Aralık 2017 Çarşamba 10:58
  • Kestane Fiyatları Cep Yakıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Milletvekili Ilıcalı, Şoförleri Dinledi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Gündoğan’dan Uluslararası Sivil Havacılık Günü Mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Uşak’ta İranlı Türk Yönetmenlerin Kısa Filmleri Seyirciyle Buluşacak06 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Genç Ressamlar Aso’da Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 10:28
  • Başkan Kara’nın Kilis’in Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü Mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti