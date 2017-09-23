Kars’ta, 5 Yabancı Uyruklu Kaçak Yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollardan giren 5 Afgan, Kars'ta, polisten kaçamadı.

Türkiye'ye kaçak yollardan giren 5 Afgan, Kars'ta, polisten kaçamadı.

Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan vatandaşı 5 kişi Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yakalandı.

KOM ekiplerinin Digor yolu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu ticari takside yapılan kontrollerde araç içerisinde şoför haricinde Afganistan Uyruklu oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı değerlendirilen 5 Afganistan kişinin yapılan kimlik kontrollerinde üzerlerinde her hangi bir pasaportlarının olmadığı ve kimlik ibraz edemediklerinin anlaşılması üzerine şüphelilerin yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili olarak ticari araç sürücüsüne TCK Madde 79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılırken, Afganistan uyruklu 5 yabancı şahıs ise gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildi.