Kars’ta, 63 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

Kars'ta yaklaşık 64 bin öğrenci ders başı yaptı. Uzun yaz tatilini geride bırakan öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı.
Yaz tatilinin ardından 64 bin öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına çalan ilk ders ziliyle başladı. Kars'ta, İlköğretim Haftası açılış programı ise 20 Eylül 2017 tarihinde yapılacak. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu'nda düzenlenecek programa Vali Rahmi Doğan'da katılacak. Çeşitli etkinlilerin yer aldığı programda ilk ders zilini Vali Doğan çalacak.
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