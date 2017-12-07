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Kars’ta, Abd Protesto Edildi

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Kars’ta, Abd Protesto Edildi
Kars'ta, bir araya gelen Memur-Sen üyeleri "Özgür Kudüs için Ayaktayız" yazılı pankartla At Heykeli önünde toplanarak ABD ve İsrail'i protesto etti.

Kars'ta, bir araya gelen Memur-Sen üyeleri "Özgür Kudüs için Ayaktayız" yazılı pankartla At Heykeli önünde toplanarak ABD ve İsrail'i protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını söylemesi ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair yaptığı açıklamalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da tepkiyle karşılandı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan At Heykeli önünde toplanan Memur-Sen, Sağlık Sen, Toç-Bir Sen ve Diyanet Sen üyeleri burada sloganlar atarak ABD ve İsrail'e protesto etti.

Diyanet Sen Kars Şube Başkanı Abubekir Keleş, burada yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarihinin en kanlı şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık" dedi.

Keleş, "Kudüs'ü işgal eden İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD ve bütün buna sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs'ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına" yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtirazımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları barışı geliştirme ve barış adası Kudüs'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık bir süre slogan attı. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.

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