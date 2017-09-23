Kars’ta, Aranan 20 Kişi Yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı. Yakalanan 20 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce il genelinde yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 20 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemelerin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 20 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 6 kişi ise "Adli Kontrol Şartıyla" serbest bırakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.