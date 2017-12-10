Kars’ta Asayiş Uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ekip 90 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, kentte faaliyet gösteren...

Kars'ta, polisin asayiş uygulamaları hız kesmeden ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ekip 90 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, kentte faaliyet gösteren 12 umuma açık yer asayiş uygulaması yapıldı.

Kars genelinde yapılan asayiş uygulamasında, 111 kişi ve 45 araç kontrol edildi. 1 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 3 bin 554 TL, para cezası, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirttiği için gerekli işlem yapıldı.

Ayrıca, 2 kişiye kapalı alanda sigara içmekten 218 TL. para cezası, 1 aranması olan kişi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek ile 1 adet bıçak ele geçirilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce halkın güven ve asayişi için çalışmalarımız durmaksızın devam edeceği öğrenildi.