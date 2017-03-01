Kars’ta Asayiş Ve Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle asayiş uygulaması iptal edilirken, bazı uçak seferleri ise ertelendi.

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle asayiş uygulaması iptal edilirken, bazı uçak seferleri ise ertelendi.

Kars'ta yer yer etkili olan sis nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin yapacağı uygulama iptal edilirken, bazı uçak seferleri ise ertelendi.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü Kars'ta Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda uygulama yapan trafik ve asayiş ekipleri, yoğun sis nedeniyle uygulamayı iptal etti. İstanbul-Sabiha Gökçen'den Kars'a gelen PEGASUS PC 294 sefer sayılı uçuş seferinde 5 saat 15 dakika gecikme yaşanırken, Ankara'dan Kars'a gelen ANADOLUJET, THY 7090 sefer sayılı uçuş seferinde ise 3 saatlik gecikme yaşandı.