Kars’ta Bir Kişi İntihar Etti

Kars'ta bir kişi ikamet ettiği binanın garajında kendisini asarak intihar etti.

Kars'ta bir kişi ikamet ettiği binanın garajında kendisini asarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, olay Şehitler Mahallesi 3. Aralık sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 36 yaşında ki M.A.Ç. ikamet ettiği binanın garajında gece 02.00 sularında kendisini asarak intihar etti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil ekibi M.A.Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A.Ç.'nin cesedi Kars Harakani Devlet Hastanesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

M.A.Ç.'nin evli 2 çocuk babası olduğu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.