Kars’ta Evlenme Ve Boşanmalar Bir Önceki Yıla Göre Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta evlenme ve boşanma oranlarında geçen yıla oranla azalma görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta evlenme ve boşanma oranlarında geçen yıla oranla azalma görüldü.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta evlenmelerde yüzde 6,42 ,boşanmalarda ise yüzde 11,89, Ağrı'da evlenmelerde yüzde 8,53, boşanmalarda ise yüzde 5,5, Iğdır'da evlenmelerde yüzde 6,85 azalma, boşanmalarda ise yüzde 31,82 artış olurken, Ardahan'da evlenmelerde yüzde 2,13 artış ,boşanmalarda ise yüzde 1,92 azalma oldu.

Öte yandan evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izledi.