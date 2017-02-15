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Kars’ta Fetö’cülerin İlk Duruşması 15 Mart’ta

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Kars’ta Fetö’cülerin İlk Duruşması 15 Mart’ta
15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta 117 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı.

15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta 117 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. FETÖ'cülerin, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmalarının 15 Mart'ta görüleceği belirtildi.

Kars'ta darbe girişimine teşebbüs eden üst rütbeli komutanlardan başta 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı olmak üzere, Kurmay Başkanı S.P., Tabur Komutanı Binbaşı A.E. ve albay, yarbay ile binbaşılar C.S., Ç.A., E A., E.S., E. A., F.D., H.D., H.K., İ.E.A., M. İ., N. U., O. A., S.B. ve S.K. olmak üzere toplamda 17 şahıs hakkında iddianame hazırlandı. Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 117 sayfadan oluşan iddianamede ilk duruşma 13 Mart 2017 tarihinde yapılacak.

Sanıklar, 15 Temmuz darbe gecesinde yaptıkları eylemler nedeniyle, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından yargılanacak.

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