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Kars’ta Hayvan Hırsızları Yakayı Ele Verdi

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Kars’ta Hayvan Hırsızları Yakayı Ele Verdi
Kars'ta, bir hayvan çiftliğinden 700 bin lira değerinde 75 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar kısa sürede yakayı ele verdi.

Kars'ta, bir hayvan çiftliğinden 700 bin lira değerinde 75 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar kısa sürede yakayı ele verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Paşaçayırı Mahallesi Eski Erzurum Yolu Caddesi Yeni Sanayi Sitesi yan tarafında faaliyette bulunan bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinden 700.000 TL. değerindeki 75 adet büyükbaş hayvanın çalındı.

Hayvan sahibinin müracaatı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı ile ilgili olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalara başlandı. Polisin yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda çok kısa bir sürede olayı gerçekleştiren şüpheli 3 kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ikametgahlarına operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli 3 kişi, çalmış oldukları hayvanlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerin çalmış olduğu 74 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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