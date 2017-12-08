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Kars’ta Kaçak İçki Ve Silah Ele Geçirildi

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Kars’ta Kaçak İçki Ve Silah Ele Geçirildi
Kars'ta bir işyerinde kaçak içki ve 2 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Kars'ta bir işyerinde kaçak içki ve 2 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars-Ardahan yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gümrük kaçağı içki depolandığı, ayrıca bu iş yerinde silah bulunduğu yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, bahse konu iş yerinde arama yapıldı.

İşyerinde yapılan aramada, çeşitli markalarda 13 şişe kaçak içki ele geçirilirken, işyerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 162 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı "Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu" Kanuna Muhalefet ve 6136 Sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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