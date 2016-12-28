Kars'ta kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars'ta gece ve sabah erken saatlerde etkili olan sisin ardından cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar beyaza büründü. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaçların soğuktan beyaza büründüğünü ifade eden Okan Avşar, "Eksi 15'lerin hiç altına düşmese de burada soğuk havalar kartpostallık manzaralar oluşuyor. Öyle ki ağaçlara düşen kırağı, beyazın ve karın Kars'a ne kadar yakıştığını gösteriyor" dedi.

Kars'ta soğuk ve sisin ardın oluşan kırağı, tarih kokan kente bir başka güzellik katıyor.