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Kars’ta Selçuk Balcı Rüzgarı

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Kars’ta Selçuk Balcı Rüzgarı
Ünlü sanatçı Selçuk Balcı, konser için geldiği Kars'ta seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle soğuk gecede sevenlerinin içini ısıttı.

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı, konser için geldiği Kars'ta seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle soğuk gecede sevenlerinin içini ısıttı.

Kars Kafkas Öğrenci Konseyi tarafından Kafkas Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen konserde Selçuk Balcı, seslendirdiği türkülerle üniversite öğrencilerini kendinden geçirdi. Balcı, güzel Karadeniz türküleriyle salonu dolduran kalabalığa horon teptirdi. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Balcı, binlerce hayranını gece geç saatlere kadar eğlendirdi. Kemençe ve tulum eşliğinde horonların oynandığı konserde zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Balcı'ye eşlik eden kalabalık adeta kendinden geçti.

Selçuk Balcı'ya konser sonunda kendi fotoğrafının olduğu tablo hediye edildi.

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