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Kars’ta Üniversite Öğrencileri Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kars’ta Üniversite Öğrencileri Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri arasında dün gece saat 22.00 sıralarında Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Beden Eğitimi bölümü 1. sınıf öğrencisi Halil Kurtdiş ile Ferhat E. yaralandı.

Ağır yaralanan Halil Kurtdiş, Kars Harakani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ferhat E.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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