Kart Vurguncularına Darbe: 2 Tutuklama

İzmir'de bankamatik kartlarını POS cihazı kullanarak kopyalayan ve kart sahiplerinin hesaplarından para çeken 4 kişi yakalandı.

İzmir'de bankamatik kartlarını POS cihazı kullanarak kopyalayan ve kart sahiplerinin hesaplarından para çeken 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bankamatik kartlarının POS cihazı kullanarak kopyalandığı ve hesaplarından para çekildiği şikayetinde bulunan 8 vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. Kartlarından para çekilen vatandaşların ortak alışveriş yaptıkları iş yerini tespit eden ekipler, yapılan operasyonla iş yeri çalışanı Ç.A.'yı (38) yakaladı. İş yerinde ve iş yerine ait araçlarda yapılan aramalarda 1 adet POS cihazına incelenmek üzere el konulurken, iş yeri çalışanı Ç.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müştekilere ait kartların kopyalanması ve kopyalanan kartlarla müştekilerin hesaplarından yapılan izinsiz nakit çekim işlemlerini gerçekleştiren firari ve meçhul şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda; yapılan operasyonla M.A. (28), A.Ö. (43), Y.T. (26) ve D.G. (27) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 adet manyetik şeritli plastik kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet harddisk, 2 adet sim kart, üzerinde banka, kart, şifre ve miktar gibi bilgiler yazan muhtelif kağıtlar ele geçirildi. 14 manyetik şeritli plastik kartın şerit bilgilerinde yapılan inceleme neticesinde, 2 kartın üzerine basılı numaralar ile manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden Y.T. ve D.G. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.A. ve A.Ö. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyetten uyarı

Vatandaşların benzer olaylar yüzünden mağdur olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini açıklayan İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "POS cihazı ile yapılan harcamalarda ödeme işlemlerinin gözle görülebilecek ortamda yaptırılması ve cihazlardan ödeme onayı alınıp alınmadığına dikkat edilmesi, harcama yapılan iş yerlerinden ödemenin kart ile yapıldığını gösterir sliplerin muhakkak alınması, POS cihazı ödemelerinde mümkün oldukça çipli banka kartlarının kullanılması, ödeme esnasında şüpheli bir durum fark etmeleri halinde banka ve kolluk görevlileriyle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verdi.