  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Kart Vurguncularına Darbe: 2 Tutuklama

» »
Kart Vurguncularına Darbe: 2 Tutuklama
İzmir'de bankamatik kartlarını POS cihazı kullanarak kopyalayan ve kart sahiplerinin hesaplarından para çeken 4 kişi yakalandı.

İzmir'de bankamatik kartlarını POS cihazı kullanarak kopyalayan ve kart sahiplerinin hesaplarından para çeken 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bankamatik kartlarının POS cihazı kullanarak kopyalandığı ve hesaplarından para çekildiği şikayetinde bulunan 8 vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. Kartlarından para çekilen vatandaşların ortak alışveriş yaptıkları iş yerini tespit eden ekipler, yapılan operasyonla iş yeri çalışanı Ç.A.'yı (38) yakaladı. İş yerinde ve iş yerine ait araçlarda yapılan aramalarda 1 adet POS cihazına incelenmek üzere el konulurken, iş yeri çalışanı Ç.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müştekilere ait kartların kopyalanması ve kopyalanan kartlarla müştekilerin hesaplarından yapılan izinsiz nakit çekim işlemlerini gerçekleştiren firari ve meçhul şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda; yapılan operasyonla M.A. (28), A.Ö. (43), Y.T. (26) ve D.G. (27) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 adet manyetik şeritli plastik kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet harddisk, 2 adet sim kart, üzerinde banka, kart, şifre ve miktar gibi bilgiler yazan muhtelif kağıtlar ele geçirildi. 14 manyetik şeritli plastik kartın şerit bilgilerinde yapılan inceleme neticesinde, 2 kartın üzerine basılı numaralar ile manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden Y.T. ve D.G. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.A. ve A.Ö. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyetten uyarı

Vatandaşların benzer olaylar yüzünden mağdur olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini açıklayan İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "POS cihazı ile yapılan harcamalarda ödeme işlemlerinin gözle görülebilecek ortamda yaptırılması ve cihazlardan ödeme onayı alınıp alınmadığına dikkat edilmesi, harcama yapılan iş yerlerinden ödemenin kart ile yapıldığını gösterir sliplerin muhakkak alınması, POS cihazı ödemelerinde mümkün oldukça çipli banka kartlarının kullanılması, ödeme esnasında şüpheli bir durum fark etmeleri halinde banka ve kolluk görevlileriyle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya’da At Kesildiği İddiası06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
  • Çalıntı Arabayla Kuyumcu Soyan Zanlılar Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:28
  • Sancaktepe’de 2 Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Minibüs Şoförü 13 Yaşındaki R.a., 4 Yıl 2 Ay Hapse Çarptırıldı.06 Aralık 2017 Çarşamba 14:23
  • Fetö’den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
  • 14 Yaşındaki Kıza ‘Ya Ölürsün, Ya İlişkiye Girersin’ Diyen Sanığa 9 Yıl Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 14:13
  • Sakarya’da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • Hırsızlar Önce Kameraya, Sonra Polise Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:03
  • Umke’nin Ormanda Kurtardığı Kişi Kundakçı Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Eskişehir’deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Trump Ve Bm’ye Bir Tepki De Eskişehir’den06 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti