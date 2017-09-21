Kartal Sahilinde Demirli İcralık Gemide Yangın

Kartal sahilinde demirli icralık gemide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kartal sahilinde demirli icralık gemide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal sahili Kumcular mevkisinde kıyıya bağlı olan "K. Koğulları" isimli hacizli gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karaya bağlı gemiyi iskeleden müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.