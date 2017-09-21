IHAAW160029-ASA/21-09-2017 - Kartal sahilinde demirli icralık gemide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. 21.09.2017 16:00:29 TSI NNNN
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Kartal Sahilinde Demirli İcralık Gemide Yangın Çıktı. İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürmek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor.
IHAAW160029-ASA/21-09-2017 - Kartal sahilinde demirli icralık gemide yangın çıktı.
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