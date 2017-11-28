  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

Kartal Tem Bağlantı Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

» »
Kartal Tem Bağlantı Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kartal Tem bağlantı yolu Yakacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

Kartal Tem bağlantı yolu Yakacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

Olay sabah 06.00 da Kartal Tem bağlantı yolu Yakacık mevkiide meydana geldi. İddialar göre 34 SK 2437 plakalı ticari araç önde seyreden 41 TR 928 plakalı kamyona arkadan büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta yolcu olarak bulunan İsak Kurt hayatını kaybederken Abdurrahman kurt ise ağır yaralandı yaralının ilk tedavisi olay yerine gelen ambulans da yapılırken hayatını kaybeden kazazedeyi çıkarmak için itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika uğraştı.

Polis olay ile soruşturma başlatırken hayatını kaybeden İsak kurt kartal eğitim araştırma hastanesi morguna kaldırıldı öte yandan kaza nedeni ile bağlantı yolu trafiği yaklaşık 1 saat kapatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Polisinden Cezaevi Firarilerine Gece Baskını28 Kasım 2017 Salı 07:33
  • Kartal Tem Bağlantı Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 07:23
  • Kuşadası’nda Mühendise Silahlı Saldırı28 Kasım 2017 Salı 07:13
  • Hırsız, Çaldığı Eşyaların Sahibini Öldürdü28 Kasım 2017 Salı 06:28
  • Tsk Tarafından Irak’ın Kuzeyine Hava Harekatı28 Kasım 2017 Salı 06:13
  • Tır Dorsesine Arkadan Çarpan Sürücü, Ölümden Döndü28 Kasım 2017 Salı 04:53
  • Beykoz’da Ahşap Ev Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 00:53
  • Eski Ak Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanının Aracına Bombalı Saldırı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:43
  • Gaziantep’te Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:13
  • Kazada Ölen Kişinin Edremit Liman Başkan Yardımcısı Olduğu Öğrenildi27 Kasım 2017 Pazartesi 21:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti