Kartal’da Günlük Kiralanan Dairede Genç Kız Cinayeti

Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayı gerçekleştiren zanlı ise olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahıs için bölgede çalışma başlattı.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi üzerinde bulunan ve günlük ev olarak kullanılan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde apart içerisinden silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri silah sesinin geldiği aparta girdiklerinde, birinci kattaki dairede kalan Aleyna Can(17)'nin silah ile başından vurulmuş olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aleyna Can'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın yaşandığı apartın önüne gelen genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Aleyna Can'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

Apartın ruhsatı yok

Gece saatlerinde Kartal'da gerçekleştirilen cinayet sonrası 17 yaşındaki Aleyna'nın hayatını kaybettiği apartın ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekipleri tarafından birkaç defa mühürlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.