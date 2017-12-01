  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 9 °C

Kartal’da Günlük Kiralanan Dairede Genç Kız Cinayeti

» »
Kartal’da Günlük Kiralanan Dairede Genç Kız Cinayeti
Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayı gerçekleştiren zanlı ise olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahıs için bölgede çalışma başlattı.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi üzerinde bulunan ve günlük ev olarak kullanılan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde apart içerisinden silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri silah sesinin geldiği aparta girdiklerinde, birinci kattaki dairede kalan Aleyna Can(17)'nin silah ile başından vurulmuş olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aleyna Can'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın yaşandığı apartın önüne gelen genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Aleyna Can'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

Apartın ruhsatı yok

Gece saatlerinde Kartal'da gerçekleştirilen cinayet sonrası 17 yaşındaki Aleyna'nın hayatını kaybettiği apartın ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekipleri tarafından birkaç defa mühürlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da Yüzlerce Polisin Katılımıyla Hava Destekli Asayiş Uygulaması30 Kasım 2017 Perşembe 23:03
  • Bağcılar’da Okul Önünde Çıkan Çatışmada 2 Veli Ve 1 Öğrenci Yaralandı30 Kasım 2017 Perşembe 23:03
  • Suriye Ordusu, Deyr Ez Zor’da Abd Menşeli Silahlar Ele Geçirildiğini Açıkladı30 Kasım 2017 Perşembe 22:58
  • Antalya’da ’Bylock’ Operasyonunda 3 Tutuklama30 Kasım 2017 Perşembe 22:53
  • Bitlis Mutki’de Terör Operasyonu30 Kasım 2017 Perşembe 22:48
  • Şüpheli Poşetten Tüp Ve Kablo Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
  • Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü30 Kasım 2017 Perşembe 22:23
  • Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Fetö’nün ‘Işık’ Ve ’Gaybubet’ Evlerine Operasyon: 12 Gözaltı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti