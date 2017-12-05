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Kartal’da Günlük Kiralık Dairede 17 Yaşındaki Aleyna Can’ın Başından Vurularak Öldürülmesine İlişkin Bayram E. Ve Mesut V. "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.

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Kartal’da Günlük Kiralık Dairede 17 Yaşındaki Aleyna Can’ın Başından Vurularak Öldürülmesine İlişkin Bayram E. Ve Mesut V. "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.
IHAAW170231-ASA/05-12-2017 - Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin Bayram E. ve Mesut...

IHAAW170231-ASA/05-12-2017 - Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin Bayram E. ve Mesut V. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 05.12.2017 17:02:31 TSI NNNN

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