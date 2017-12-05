IHAAW170231-ASA/05-12-2017 - Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin Bayram E. ve Mesut V. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 05.12.2017 17:02:31 TSI NNNN
- BIST 105.784
- Altın 158,498
- Dolar 3,8704
- Euro 4,5813
- Samsun 10 °C
- İstanbul 7 °C
- Ankara 4 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 9 °C
- Giresun 12 °C
- Amasya 6 °C
- Rize 14 °C
- Trabzon 13 °C
- Kartal’da Günlük Kiralık Dairede 17 Yaşındaki Aleyna Can’ın Başından Vurularak Öldürülmesine İlişkin Bayram E. Ve Mesut V. "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.
- Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı Grup Toplantısına Katıldı
- Işık, Üniversiteli Öğrencilerle Bir Araya Geldi
- Caddeye Tersten Girince Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı
- Taşköprü Belediyesi’nden Şehitlere Vefa
- Le Guen: "Dev Bir Maç Bizi Bekliyor"
- Tümsiad Şube Başkanına Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
- Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oldu
- Muş’ta ’Erasmus+’ Ve ’E-twinning’ Eğitimi
- Samsunspor'da Kongre 20 Aralık'ta yapılacak
- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Ödül Töreninde Konuştu
- Batman’da Kum Yüklü Kamyon Devrildi
- Kuşadası, Travel Turkey Fuarı’na Katılmaya Hazırlanıyor
- Başbakan Binali Yıldırım: “Güney Kore İle Ticaret Hacmimiz 7 Milyar Doların Altında. İki Ülke Arasında Ticaret Miktarı Düşük”
- Sobadan Sızan Karbonmonoksit 2 Kişiyi Zehirledi
Kartal’da Günlük Kiralık Dairede 17 Yaşındaki Aleyna Can’ın Başından Vurularak Öldürülmesine İlişkin Bayram E. Ve Mesut V. "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.
IHAAW170231-ASA/05-12-2017 - Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin Bayram E. ve Mesut...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kartal’da Günlük Kiralık Dairede 17 Yaşındaki Aleyna Can’ın Başından Vurularak Öldürülmesine İlişkin Bayram E. Ve Mesut V. "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.IHAAW170231-ASA/05-12-2017 - Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin Bayram E. ve Mesut...
Caddeye Tersten Girince Alkollü Olduğu Ortaya ÇıktıEskişehir'de caddeye tersten giren sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Batman’da Kum Yüklü Kamyon DevrildiBatman'da kum yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
Sobadan Sızan Karbonmonoksit 2 Kişiyi ZehirlediEskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
İzmir’de Fetö’den 2 Sanığa Hapis Cezasıİzmir'de görülen iki farklı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanık Beyza Daya 6 yıl 3 ay hapis cezası, bir diğer sanık Servet Akoğlan ise 9 yıl 9 ay hapis...
- Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı Grup Toplantısına Katıldı
- Işık, Üniversiteli Öğrencilerle Bir Araya Geldi
- Taşköprü Belediyesi’nden Şehitlere Vefa
- Tümsiad Şube Başkanına Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Ödül Töreninde Konuştu
- Van’a Değer Katanlar Unutulmadı
- Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim
- Büyükşehir Meclisi Başkan Türel’e Yetki Verdi
- Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi 4. Yılında
- Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü
- Çınar Kolejinde Aileler Atölyede
- Çiftçilerin Sorunları Konuşuldu
- Manisalılar Kartlı Sayaçla Suyu Ucuza Kullanıyor
- Mezun Öğrenciler İçin İletişim Havuzu Oluşturuldu
- Turgutlu Gasilhanesi’nde Sona Gelindi
- 50 Yıl Sonra Tapularına Kavuştular
- Başkan Yardımcısı Tekerlekli Sandalyeye Oturup Engelliler İle Empati Kurdu
- Başkan Memiş: “Okuyacağınız İçin Size Çok Çok Teşekkür Ediyorum”
- Bahçeşehir Üniversitesi’nden Kadın Hakları Paneli
- Dursunbey’de Mahalle Ligi Heyecanı Başladı
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.