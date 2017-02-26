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Kartal’da İnşaat Firmasına Ait Satış Ofisinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Kartal’da İnşaat Firmasına Ait Satış Ofisinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
Kartal'da bir inşaat firmasına ait satış ofisinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Kartal'da bir inşaat firmasına ait satış ofisinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait 3 katlı satış ofisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının büyümesi engelledi. Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İnşaat firmasına ait olduğu öğrenilen satış ofisinde meydana gelen yangında yaralanan olmazken can kaybı da yaşanmadı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebini bulmak için ekiplerin araştırması sürüyor.

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