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Kartal’da Narkotik Operasyonu

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Kartal’da Narkotik Operasyonu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kartal'da 12 adrese eş zamanlı ortak operasyon...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kartal'da 12 adrese eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kartal, Orhantepe Mahallesi, Sema Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında özel timin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kartal İlçesinde 12 adrese yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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