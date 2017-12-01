Kartal’da Öldürülen Genç Kızın Ailesi Adli Tıp Önünde Bekliyor

Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta silahla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın ailesi, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini...

Kartal'da günlük kiralık olarak kullanılan apartta silahla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın ailesi, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini sürdürüyor. Genç kızın babası Orhan Can, "Getirip kafasına arkasından sıkmışlar. En son 1 ay önce görüşmüştüm kızımla. Ben kayıp olduğunu da bilmiyordum" dedi. Acılı dayı ise yaşananlara, "Cinayet değil bu katliam" diyerek tepki gösterdi.

Kartal'da dün gece günlük kiralık olarak kullanılan bir apartta 17 yaşındaki Aleyna Can silahla başından vurularak öldürülmüştü. Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Genç kızın acılı ailesi, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Kızıyla en son 1 ay önce konuştuğunu ve kızının kayıp olduğundan haberi olmadığını söyleyen baba Orhan Can, "Karakoldan aldım ilk bilgiyi. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece getirip kafasına arkasından sıkmışlar. En son 1 ay önce görüşmüştüm kızımla. Herhangi bir şey söylememişti. Ben zaten Yalova'da yaşıyorum. 13 senedir eşimden ayrıyım. Aleyna en küçük kızım. Ben kayıp olduğunu da bilmiyordum. Oranın sahipleri hakkında şikayetimiz olacak" diye konuştu.

"Cinayet değil bu katliam"

Genç kızın dayısı Hüseyin Yirmibeş ise, bunun cinayet değil katliam olduğunu söyleyerek, "İki kere mühürlenmiş o yer ama yine açılmış. 17 yaşındaki bir çocuğu 4 kişi içeri alıyor kimlik sormadan. Onlardan da şikayetçi olacağız. İnşallah vuranı da önce adalet, sonra biz inşallah. Cinayet değil bu katliam. Katlettiler. Annesinde kalıyordu. Son iki aydır annesiyle kavga ettiği için eve uğramıyormuş. Benim başka bir ablam daha var, onda kalıyormuş. Aile arasında kavga olabilir" ifadelerini kullandı.